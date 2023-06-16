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Dicle Elektrik ekibine taşlı sopalı saldırı

Şırnak ve Mardin’de kaçak elektrik kullandıkları ileri sürülen kimliği belirsiz kişiler, Dicle Elektrik personeline taşlı saldırıda bulunup elektrik direklerine zarar verdi. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, saldırıların bölgeye yapılan yatırımları etkilemeyeceğini vurguladı.

Haber Merkezi
04:00 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kimliği belirsiz kişiler, Dicle Elektrik personeline taşlı saldırıda bulunup elektrik direklerine zarar verdi.

Kimliği belirsiz kişiler, Dicle Elektrik personeline taşlı saldırıda bulunup elektrik direklerine zarar verdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in saha ekipleri, Şırnak ve Mardin’de kaçak elektrik kontrolü ve şebeke yenileme çalışmaları sırasında taşlı saldırıya uğradı. Saldırganlar elektrik hattı için dikilen bir çok direği de tahrip etti. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, balyozlarla tahrip edilen 23 direğin maliyetinin 271 bin lira olduğu belirterek, her iki olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Ekiplerin alınan güvenlik tedbirine rağmen köylülerce taşlı saldırıya uğradığına dikkat çeken Arvas, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

SALDIRILAR HİZMETİ ENGELLEMEZ

10 yıllık süreç boyunca Mardin’e 2 milyar 62 milyon, Şırnak’a ise 1 milyar 124 milyon lira yatırım yapıldığını anlatan Arvas, “Bu tür olaylar bölge halkına yönelik hizmetin önünde engel teşkil etmeyeceğini belirterek, “Mardin’e bu yıl 1 milyar 263 milyon lira yatırım gerçekleştireceğiz, bu miktar Mardin için 10 yılda yapılan yatırımın yarısından fazla. Şırnak için ise geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşen yatırımların toplam tutarını aşarak 1 milyar 716 milyon lira yatırım yapacağız. Yapılan yatırımlar abonelerimizin kesintisiz hizmet alması için” şeklinde konuştu.






#Dicle Elektrik
#Kavga
#Şırnak
#Mardin
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