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Didim açıklarında korku dolu anlar: Alabora olan teknedeki iki kişi kurtarıldı

Didim açıklarında korku dolu anlar: Alabora olan teknedeki iki kişi kurtarıldı

10:5729/06/2026, Pazartesi
IHA
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Didim açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Didim açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında balık avlama teknesinin alabora olması sonucu denizde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.25 sıralarında Didim açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu balık avlama teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda deniz yüzeyinde bulunan 2 kişi sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kurtarılan şahıslar, Didim Gümrük İskelesi’nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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