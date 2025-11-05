Didim’de 1,4 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Olay, Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, piyasaya içi tütün doldurulmuş makaron sattığına yönelik şüpheler doğrultusunda 2 şahsı, fiziki takibe aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda bir ikamet, bir işyeri ve bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 145 bin adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 290 adet nargile tütünü aroması, 52 adet nargile tütünü, 13 adet elektronik sigara, 46 adet gümrük kaçağı sigara, 27 adet gümrük kaçağı puro olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olan ürün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.