Dikkat çeken iddia: Mazlum Abdi Şam'da

Terör örgütü SDG'den yapılan açıklamada, Mazlum Abdi ile Genel Komuta Üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo’nun yer aldığı bir heyetin Şam’da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.
Bu kapsamda Suriye'de askeri entegrasyon için SDG ile gerçekleştirilen görüşmeler sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.
Mazlum Abdi Şam'a gitti
Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG), yapılan açıklamaya göre örgüt elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet Başkent Şam'da birtakım görüşmeler gerçekleştiriyor.
Yapılan açıklamada, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Genel Komuta Üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo’nun yer aldığı bir heyetin Şam’da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğu açıklandı.
SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 10 Mart 2025'te masaya oturmuş ve imzaları atmıştı.