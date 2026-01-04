Dikkat çeken iddia: Mazlum Abdi Şam'da

Suriye'de Ahmed Şara başkanlığındaki yeni hükümet; 8 Aralık 2024 tarihinde Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası, ülkedeki silahlı grupları devlet çatısı altında birleştirmeyi öncelikli hedef haline getirdi.

Bu kapsamda Suriye'de askeri entegrasyon için SDG ile gerçekleştirilen görüşmeler sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mazlum Abdi Şam'a gitti

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG), yapılan açıklamaya göre örgüt elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet Başkent Şam'da birtakım görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yapılan açıklamada, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Genel Komuta Üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo’nun yer aldığı bir heyetin Şam’da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğu açıklandı.

SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 10 Mart 2025'te masaya oturmuş ve imzaları atmıştı.











