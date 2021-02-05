​Diplomaside vites yükseldi

Türkiye, Kovid-19 salgını sonrası oluşacağı belirtilen yeni küresel düzende güçlü biçimde temsil elde etmek için çok boyutlu diplomasi adımlarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğini proaktif diplomasiyle destekleyen Türkiye, 2021 yılında salgınla yeniden biçimlenen küresel dengelerde oynayacağı etkin rolü, sahip olduğu yumuşak gücünü her alanda hissettiriyor. Özellikle son bir hafta başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkeleriyle üst düzeyde gerçekleştirilen görüşmeler ve verilen mesajlar Türkiye’nin küresel barış ve istikrarı güçlendirme konusunda etkin rolünü gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dost ve müttefik ülkelerle yüzyüze ve dijital diplomasi yoluyla gerçekleştirdikleri görüşmeler son haftalarda dikkatle izleniyor. Çok boyutlu diplomasi stratejisinin Şubat ayıyla birlikte atağa geçtiği gözlemleniyor.

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Simon Coveney - Mevlüt Çavuşoğlu

Karrenbauer - Hulusi Akar

İŞARET FİŞEĞİ AFRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ocak ayının son günlerinde Afrika’dan iki kritik ülkenin liderini İstanbul’da ağırlaması diplomatik atağın adeta ilk işaret fişeği oldu. Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile İstanbul’da Vahdettin Köşkünde bir araya geldi. İstanbul’daki üçlü zirvenin 6-7 Şubat’ta Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşecek 34. Afrika Birliği zirvesinden önce gelmesi, Türkiye’nin son yıllarda siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerini güçlendirdiği bu bölgeye verdiği önemi göstermesi açısından önemliydi.

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Macky Sall - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Embalo

İNGİLTERE’YLE YENİ DÖNEM

Brexit süreci ile Avrupa Birliği’nden ayrılan ve kendini küresel alanda yeniden konumlandırmak isteyen İngiltere ile Türkiye arasında da son haftalarda çok boyutlu geliştirilen ilişkiler dikkat çekiyor. Ocak ayında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının ardından iki ülke, dış politika, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında da karşılıklı pozitif mesajlar veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi de özellikle Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde diplomasi trafiğinin hızlandığı bir dönemde anlamlıydı. Kıbrıs’ta garantör olan iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinin de bu çerçevede pozitif geçtiği belirtildi.

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ALMANYA’YLA TRAFİK

Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya’yla da karşılıklı ziyaretlerin ve görüşmelerin temposunda artış görülmekte. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Ocak ayında gerçekleşen sürpriz Ankara ziyaretinden kısa süre sonra Savunma Bakanı Hulusi Akar Berlin’e bu hafta başında sürpriz bir çıkarma yaptı. Bakan Akar, Alman mevkidaşına başta İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojisi olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılabileceğini belirtti. Akar’ın “Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum” sözleri de görüşmenin pozitif geçtiğini belirten bir işaret oldu. Bu ziyaret trafiği arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da iktidarın büyük ortağı CDU’nun yeni Genel Başkanı Armin Laschet ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL TEMASLAR

Türkiye, bölgesel güçlerle de ilişkilerini sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan 18’inci Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) Dışişleri Bakanları zirvesinde, MIKTA’nın çok taraflı diplomasinin de önemli platformlarından biri olduğuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dikkat çekti. Öte yandan, Çavuşoğlu’nun İrlanda ve Norveç gibi ülkelerle yaptığı görüşmeler de, son bir haftadaki diplomasi temposunun gözden kaçırılmaması gereken gelişmeleri oldu.

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Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özellikle Katar ile ilişkilerin normalleştirilmesinden ticaret ve güvenlik alanlarında Türkiye ile daha iyi ilişkiler için gizli ve açık görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Amerika merkezli Bloomberg’de yer alan habere göre iki Körfez ülkesini bölgede ticaret ve güvenliğe fayda sağlayabilecek adımlar atarak Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

Bloomberg’e konuşan bir Türk yetkili, Türkiye ve BAE’nin ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı görüştüğünü belirterek, bu girişimlerin salgın nedeniyle durdurulan başkentler arasındaki uçuşları yeniden başlatma kararını teşvik ettiğini de sözlerine ekledi. Ülkeler arasındaki ihracat pazarı güçlü bir pazarlık kozu. BAE, 2019’da gerçekleştirdiği 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Irak’tan sonra Türkiye’nin Orta Doğu’daki ikinci en büyük ticaret ortağı. Türkiye’ye petrol ve kimyasal tedarik eden Suudi Arabistan, düşen ihracata rağmen bölgesel pazarlarının başında geliyor.

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