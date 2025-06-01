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Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör devrildi: İki yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör devrildi: İki yaralı

23:411/06/2025, Pazar
IHA
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Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te viraj aldığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Beşler köyünde seyir halindeki traktör, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve araçtaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.



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