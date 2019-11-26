Gündem Diş apsesi sonrası fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede öldü
ANTALYA

Diş apsesi sonrası fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede öldü

Diş apsesi sonrası fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde son 15 günde birkaç dişini çektiren Durmuş Ay (39) dün akşam fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede, dişinde apse oluştuğu, buna bağlı otaya çıkan enfeksiyonun boyundan aşağı yayılmaya başladığı belirlenen Durmuş Ay, kurtarılamadı.

Haber Merkezi DHA
Durmuş ay hayatını kaybetti.
Durmuş ay hayatını kaybetti.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, dün akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü.

15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi.

  • Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. Durmuş Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmuş Ay'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Durmuş Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Durmuş Ay'ın cenazesi bugün Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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