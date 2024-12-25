Dışişleri Bakanı Fidan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fidan'ın Abu Dabi'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Suriye'deki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ele alındı.