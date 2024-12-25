Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

19:2625/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
IHA
Sonraki haber
Hakan Fidan - Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Hakan Fidan - Abdullah bin Zayed Al Nahyan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fidan'ın Abu Dabi'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Suriye'deki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ele alındı.


#Hakan Fidan
#Abdullah bin Zayed Al Nahyan
#Dışişleri Bakanlığı
#BAE
#Birleşik Arap Emirlikleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enbiya Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Yazılışı, Meali ve Fazileti