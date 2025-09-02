Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan ile Katar Başbakanı Al Sani telefonda görüştü

20:032/09/2025, Tuesday
DHA
Görüşmenin gündem maddesi Gazze oldu.
Türkiye'nin Filistin için diplomasi trafiği sürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çalışmalar ve ateşkes için yürütülen müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi geçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gazze’de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.



#Hakan Fidan
#Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
#Katar
#Gazze
