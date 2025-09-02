Dışişleri Bakanı Fidan ile Katar Başbakanı Al Sani telefonda görüştü

Türkiye'nin Filistin için diplomasi trafiği sürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çalışmalar ve ateşkes için yürütülen müzakereler ele alındı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gazze’de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.