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Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Güney Afrika'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Güney Afrika'da bir araya geldi

21:3520/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
AA
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Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşının çözümüne giden yolu görüştü.
Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşının çözümüne giden yolu görüştü.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük sürecin değerlendirildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
, Güney Afrika'da
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi.

Savaşı sona erdirmeye yönelik süreç görüşüldü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.


#Hakan Fidan
#Güney Afrika
#Rusya Dışişleri Bakanı
#Sergey Lavrov

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