Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Güney Afrika'da bir araya geldi

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük sürecin değerlendirildiği bildirildi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi.
Savaşı sona erdirmeye yönelik süreç görüşüldü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.
Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.