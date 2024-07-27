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Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Lefkoşa Büyükelçisi olarak; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise Prag Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

16:26 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:00 - 27/07/2024 Cumartesi
AA
Yasin Ekrem Serim ve Metin Feyzioğlu'nun görev yerleri belli oldu.
Yasin Ekrem Serim ve Metin Feyzioğlu'nun görev yerleri belli oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.


Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.


Metin Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu (d. 7 Temmuz 1969; İstanbul), Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve eski Türkiye Barolar Birliği başkanıdır.


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur. 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur.


CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa etmiştir. 30 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanmıştır.


Yasin Ekrem Serim?

Yasin Ekrem Serim, 27 Mart 1986 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.




#Dışişleri Bakanlığı
#Yasin Ekrem Serim
#Metin Feyzioğlu
#Lefkoşa
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