Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran'a çalışma ziyareti

18:2329/11/2025, Cumartesi
IHA
Bakan Fidan'ın İran ziyareti Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın yarın İran'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanımız, 30 Kasım 2025 tarihinde İran’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" ifadeleri yer aldı.



