Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran'a çalışma ziyareti

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanımız, 30 Kasım 2025 tarihinde İran’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" ifadeleri yer aldı.
#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#İran
#Ziyaret