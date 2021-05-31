Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Biden Cumhurbaşkanımıza yakından çalışmak istediğini söyledi
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biden Cumhurbaşkanımıza yakından çalışmak istediğini söyledi

Yunanistan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yakın çalışma arzumuz var" dediğini aktardı. S-400'lerin kullanımına da değinen Çavuşoğlu, "S-400'ler tamamen bizim kontrolümüzde olacak. 'Kullanmayın teklifini kabul etmiyoruz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Türk İHA'larına dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biden Cumhurbaşkanımıza yakından çalışmak istediğini söyledi
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu'nun gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamaları şöyle:

"Biden 'yakından çalışmak istiyoruz' dedi"

"Yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi.

"S-400'ler tamamen kontrolümüzde olacak"

S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil.

"İHA'larımıza birçok ülkeden yoğun talep var"

İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi. Ukrayna'ya silah satışımızdan kimse rahatsız olmamalı.

"Rus turistler çok baskı yapıyor"

(Rusya ile uçuş yasağı) Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor."

Türkiye ve Yunanistan arasında Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması için anlaşma
GÜNDEM
Türkiye ve Yunanistan arasında Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması için anlaşma

Abone Ol Google News
Zam teklifinihükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.
Fatih Terim odasını boşalttı

Fatih Terim odasını boşalttı

Seçim yapamayan Galatasaray'da büyük belirsizlik yaşanıyor.
Çavuşoğlundan flaş açıklamalar

"Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi."

Beştepe'de kabine zirvesi başladı

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.
İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

​MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bunu da gördük

Bunu da gördük

​Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
Kilosunu 150 liraya satıyor

Kilosunu 150 liraya satıyor

Her şey 'fındık bahçesine başka ne ekilebilir?' sorusuyla başladı.

​İlk çeyrekte büyüme verisi beklentileri aştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.