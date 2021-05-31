Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biden Cumhurbaşkanımıza yakından çalışmak istediğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu'nun gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamaları şöyle:

"Biden 'yakından çalışmak istiyoruz' dedi"

"Yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi.

"S-400'ler tamamen kontrolümüzde olacak"

S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil.

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"İHA'larımıza birçok ülkeden yoğun talep var"

İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi. Ukrayna'ya silah satışımızdan kimse rahatsız olmamalı.

"Rus turistler çok baskı yapıyor"

(Rusya ile uçuş yasağı) Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor."