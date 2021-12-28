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ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan’la ilk toplantı Moskova’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, normalleşme için düğmeye basılan ve karşılıklı özel temsilcilerin atandığı Ermenistan’la ilk toplantının Moskova’da yapılacağını söyledi. Charter uçuşlarının yakında başlayacağını belirten Çavuşoğlu, “Bölgesel yumuşamaya katkı sağlayan bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ilerleteceğiz” dedi.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ​Ermenistan’la ilk toplantı Moskova’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2021 yıl sonu değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. 2021’de başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok sorunlu dosyada normalleşme yolunda adımlar attıklarını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Bölgesel yumuşamaya katkı sağlayan bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ilerleteceğiz” dedi.

Ermenistan ile charter uçuşlarının yakında başlayacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenistan’ın karşılıklı atadıkları özel temsilcilerin görüşmelerine ilişkin takvime ilişkin soru üzerine, “Bundan sonra tabii özel temsilcilerin telefonla önceden görüşüp, ikili yüz yüze görüşme için tarih belirlemesi gerekiyor, yer belirlemesi gerekiyor. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan’ın böyle bir arzusu var, Moskova’da gerçekleşecek. İlk toplantının dışında temasların biz doğrudan olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan-Türkiye arasında karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçilerek ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlenmesinin gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “ (Ermenistan’ın) Mesajları olumlu ama eylemleri görmek istiyoruz” diye konuştu.

KABİL HAVAALANI TEKLİFİ VERİLDİ

Kabil Havaalanının işletilmesi konusunda Türkiye-Katar ortaklığının cuma günü Kabil’de, hafta sonu Doha’da gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, BAE Veliaht Prensinin Ankara ziyaretinde BAE tarafının “üçlü işletebiliriz” önerisi getirse de sonrasında somut bir teklif gelmediğini söyledi.

TÜRKİYE ABD’YE ÖNERİLERİNİ VERDİ

Çavuşoğlu, Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla tanınan Jeff Flake’in Ankara’ya yeni büyükelçi olarak atanmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bizim büyükelçilerden özellikle de son 10 büyükelçinin yaptığı saçma hatadan sonra büyükelçilerden beklentimiz şu: Görevin tanımı, sınırları belli. İkili ilişkileri geliştirmek için çalışırlarsa, iş birliği, barış için çaba sarf ederlerse birlikte çalışırız. Türkiye’nin nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor. Gelip de Türkiye’nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz” dedi.

MISIR’LA NORMALLEŞME ŞARTLARI OLUŞUYOR

Mısır ile normalleşme çabaları konusunda Mevlüt Çavuşoğlu, “İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında şartlar oluştuğunda görüşürüz, bu konuda rahatız” dedi. Çavuşoğlu, Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalanması konusunda resmi görüşmelerde bu aşamaya gelinmediğini ama gayri resmi görüşmeler olduğunu belirtti.

Kardeş’ten tam destek

  • Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm ülkelerle uluslararası hukuk temelinde ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını söyleyerek, “Kardeş Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz. Türkiye’nin bu konudaki mesajlarını takdir ediyoruz. Değerli kardeşim Mevlüt (Çavuşoğlu) Bey her açıklamasında bu konunun bölgedeki süreçlere olumlu etkisinden, bu konuların Azerbaycan’la müzakere edilmesinden, ortak çıkar ve tutumlarımızdan bahsediyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız
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