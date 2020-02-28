Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Mültecilere ve sığınmacılara yönelik politikamızda bir değişiklik yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir." dedi.

Aksoy, Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"İdlip’de yaşanan ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır" ifadesini kullanan Aksoy, Türk halkı ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu gelişmelerin Türkiye'deki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilediğine işaret etti.

Aksoy, bu gelişmelerden duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."

DÜNYA İdlib'deki alçak saldırı sonrası ilk temas: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

FOTOĞRAF 9 Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak. Yunanistan’a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi. İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

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