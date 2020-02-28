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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Mültecilere ve sığınmacılara yönelik politikamızda bir değişiklik yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Mültecilere ve sığınmacılara yönelik politikamızda bir değişiklik yok

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin açıklama yapıldı.
Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir." dedi.

Aksoy, Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"İdlip’de yaşanan ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır" ifadesini kullanan Aksoy, Türk halkı ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu gelişmelerin Türkiye'deki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilediğine işaret etti.

Aksoy, bu gelişmelerden duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • "Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."

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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
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Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi.
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Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.
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Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.
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Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı. İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.


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