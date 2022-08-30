Dışişleri Bakanlığından Bağdat uyarısı: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Halihazırda ülkede bulunan vatandaşlara yönelik ise "Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır." uyarısında bulunuldu.

DHA

Ayrıca vatandaşlara Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 903122922929 numaralı hattan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine 9647901909406 numaralı telefondan ve embassy.baghdat@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşılabileceği bilgisi de paylaşıldı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün (29 Ağustos) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.