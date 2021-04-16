Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Dışişleri Bakanlığından Ramazan ayında Filistinlilere şiddeti artıran İsraile tepki
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayında Filistinlilere şiddeti artıran İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarını Ramazan ayında artırmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları teşvik ettiği vurgulanırken, "İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir." denildi.

Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanlığından Ramazan ayında Filistinlilere şiddeti artıran İsraile tepki
Arşiv

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek birçok Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Gazze Şeridi'ne de hava saldırısı düzenleyen İsrail'e, Ramazan ayında baskı ve şiddetin dozunu artırması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." denildi.

"İsrail saldırıları teşvik ediyor"

İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almadığını ve bu nedenle saldırıları teşvik ettiğinin ifade edildiği açıklamada,"Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail Yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

İsrail Yönetimi’nin ayrıca Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı, ayrıca Batı Şeria’da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görülmektedir.

İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da, İsrail Yönetimi’nin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir.

Karın ağrısı haritada: İsrail ve ABD adalarımızı Yunanistan’a verdi
DÜNYA
Karın ağrısı haritada: İsrail ve ABD adalarımızı Yunanistan’a verdi

İsrail’in UCM korkusu
DÜNYA
İsrail’in UCM korkusu

17 yıl İsrail hapishanesinde kalan Filistinli genç sağlığından ve hafızasından oldu
DÜNYA
17 yıl İsrail hapishanesinde kalan Filistinli genç sağlığından ve hafızasından oldu
Abone Ol Google News
​Yazın nasıl denize gireceğiz

​'Yazın nasıl denize gireceğiz'

Antalya sahili balon balığı kaynıyor.
Trabzonda ikinci perde

Trabzon'da ikinci perde

​Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlıyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi

Modernize çekili top sistemlerinin TSK'ye teslimatları sürüyor.

​Hasankeyf-2 köprüsü açılıyor.

Turgut Özal'ın mezarı başında İnfitar Suresi'ni okudu.

​Meteoroloji hava tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.