Dışişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayında Filistinlilere şiddeti artıran İsrail'e tepki

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahale ederek birçok Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Gazze Şeridi'ne de hava saldırısı düzenleyen İsrail'e, Ramazan ayında baskı ve şiddetin dozunu artırması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." denildi.

"İsrail saldırıları teşvik ediyor"

İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almadığını ve bu nedenle saldırıları teşvik ettiğinin ifade edildiği açıklamada,"Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail Yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir." denildi.

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Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

İsrail Yönetimi’nin ayrıca Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı, ayrıca Batı Şeria’da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görülmektedir.

İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da, İsrail Yönetimi’nin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir.

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