Dışişleri güçlü bir mimari kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yerleşkeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bakanlığımızın yeni yerleşkesi, toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yerleşkemiz protokol bloğu, ofis yapıları, konferans merkezi olmak üzere, üç ana kısımdan oluşuyor. . Mimarideki ‘Biçim işlevi takip eder’ ilkesine, biz bu projede ‘Biçim gücü ifade eder’ anlayışını da ekledik. Böylece, başkent Ankara’ya yeni bir siluet, Türkiye’ye dış ilişkilerde güçlü bir mimari temsil kazandırmayı hedefledik. Ülkemizin küresel duruşunu yansıtan, güçlü, modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin, şehrimizin simgelerinden biri olacağına inanıyorum. Dışişleri Bakanlığımız, bugün dünyanın hatırı sayılır diplomasi merkezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yerleşkemiz tamamlandığında, Türkiye’nin küresel barış, istikrar ve adalet için verdiği mücadelenin yeni üssü haline gelecektir.”