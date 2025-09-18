Dışişleri güçlü bir mimari kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi'nin temel atma törenine katıldı. 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yerleşke protokol bloku, ofisler ve konferans merkezi olmak üzere 3 ana kısımdan oluşuyor. Erdoğan, “Mimarideki ‘Biçim işlevi takip eder’ ilkesine bu projede ‘Biçim gücü ifade eder’ anlayışını ekledik. Böylece Ankara’ya yeni silüet, Türkiye’ye dış ilişkilerde güçlü mimari kazandırmayı hedefledik” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yerleşkeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bakanlığımızın yeni yerleşkesi, toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yerleşkemiz protokol bloğu, ofis yapıları, konferans merkezi olmak üzere, üç ana kısımdan oluşuyor. . Mimarideki ‘Biçim işlevi takip eder’ ilkesine, biz bu projede ‘Biçim gücü ifade eder’ anlayışını da ekledik. Böylece, başkent Ankara’ya yeni bir siluet, Türkiye’ye dış ilişkilerde güçlü bir mimari temsil kazandırmayı hedefledik. Ülkemizin küresel duruşunu yansıtan, güçlü, modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin, şehrimizin simgelerinden biri olacağına inanıyorum. Dışişleri Bakanlığımız, bugün dünyanın hatırı sayılır diplomasi merkezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yerleşkemiz tamamlandığında, Türkiye’nin küresel barış, istikrar ve adalet için verdiği mücadelenin yeni üssü haline gelecektir.”
Törende Erdoğan, müteahhit firma temsilcisine projenin ne kadar zamanda biteceğini sordu. Firma temsilcisi de 2 yılda tamamını bitirecekleri sözünü verdi. Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, halen Ankara’da 9 farklı binada hizmet veriyor. Yeni projeyle tüm binalar yeni yerleşkede bir araya getirilecek.
Modern karargah
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kimi zaman başka kurumların çatısı altında kimi zaman farklı binalara dağılmış halde hizmet eden bakanlığımız artık tek çatı altında; çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern bir karargâha sahip olacaktır. Yeni yerleşkemiz bu bakımdan stratejik önemi haiz bir projedir” dedi.