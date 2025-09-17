Netanyahu’nun sonu Hitler’inki gibi olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun Hitler’le aynı akıbeti yaşayacağını söyledi. Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İsrail’in bölgedeki haydutluklarını pervasızca sürdürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran’a yönelik saldırılardan sonra bu defa Gazze’de barış müzakerelerini yürüten heyeti Katar’da hedef aldı. Müzakere heyetinin, bu kalleş saldırısının hedefi olması, uluslararası sisteme ve hukuka apaçık bir meydan okumadır. Bu, alçakça saldırı, bağımsız ve barış yanlısı bir ülkenin egemenliğinin aleni ihlalidir” dedi.





FİLİSTİN DAVASININ BAYRAKTARI OLACAĞIZ

Bu saldırının İsrail’in işgalci ve terörist zihniyetinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Tüm dünya artık, İsrail’in uluslararası düzene açık bir tehdit teşkil ettiğini görüyor. Türkiye olarak, kardeş Katar’ın ve Filistin halkının yanında olduğumuzu en güçlü şekilde ifade ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında da insanlık cephesinin genişlemesini temenni ediyorum. Türkiye, her koşulda Filistin davasının bayraktarı olmayı sürdürecektir. Bu, inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluktur.”





İSRAİL YALNIZLAŞIYOR

“İsrail, zulmünü artırdıkça gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Filistin’de yıllardır sistematik bir şekilde devam eden İsrail zulmünü görmezden gelenler dahi, ‘Artık bu kadar da olmaz’ demeye başladılar. BM Genel Kurulu’nda 142 ülkenin ‘Evet’ oyuyla kabul edilen New York Bildirgesi, Filistin meselesinde diplomatik dengeleri kökten değiştiren bir süreç olmuştur. Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail’in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye’nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir. Türkiye açısından baktığımızda diplomatik mücadelemizin haklılığı tescillenmiştir.”





DAHA FAZLA KÖŞEYE SIKIŞACAK

“Bir yönüyle BM zemininde alınan bu kararlardaki irade değişiklikleri, İsrail’in soykırım uyguladığının açıkça ortaya çıktığını göstermektedir. Bu, bugüne kadar oylamalarda ‘Evet’ diyenlerin yanında yer almayanların da belki zaman içerisinde ‘Evet’ yönünde oy kullananların arasına katılmasına vesile olabilir. Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Biz, bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya inşallah duyuracağız.”





SAPKIN BİR İDEOLOJİ

“Bir defa şunu çok açık net ortaya koyalım. İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece Siyonizm’in uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla ‘vadedilmiş topraklar’ kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur.”





NETANYAHU VE HİTLER ADETA AKRABA!

“İsrail’i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum. İsrail, Müslümanlara, Hristiyanlara olduğu kadar Musevilere de zarar vermektedir. İsrail’in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere kulak verdiğinizde Siyonizm’in nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Siyonist İsrail, illa bir yerle irtibatlandırılacaksa o, terörizm ve faşizmdir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.





İLAHİ MESAJLARI KİRLETEMEZLER

“İsrail, inancımıza göre bizim peygamberlerimiz olan Hazreti Musa ve diğer peygamberlerin mübarek hatıralarını ve taşıdıkları ilahi mesajları kirletemez. İslam dünyası, peygamberlerine yönelik bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermelidir. İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri de hayati önemdedir. Ben özellikle Peygamberimizin ‘Ey Allah’ın kulları kardeş olun’ çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirelim diyorum.”





Her cümleleri kulaklarına fısıldanıyor

CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin davayla ilgili soru üzerine Erdoğan, şu açıklamaları yaptı: “Şu anda yargı burada tek amir. Kararını verdi mi, verdi. Dolayısıyla şimdi bu ara kararla süreç ertelenmiş oldu. Bu ertelenmeyle birlikte bu ara karardan sonra beklenen yeniden mahkemenin yapılmasıdır. Bakalım orada ne gibi bir karar çıkacak. Bunu da açık ve net göreceğiz. Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP’nin koridorlarında dolaşıyorlar. Aramızdaki fark bu.”





BİZE SATAŞMAKTAN VAZGEÇİN

“Bunların iç tartışmalarını bastırmak için öncelikle bize sataşmaktan vazgeçmesi lazım. Neymiş? CHP’den bazı başkanlar, meclis üyeleri, bizim partimize katılmışlar. Katılmak isteyenlere biz ‘Niye geliyorsunuz’ mu diyeceğiz? Bizim kapımız açık. ‘Hayırlı olsun’ deriz ve aramıza onları da alırız. Her ne kadar bu kavga CHP içinde yaşansa da şurası çok önemli, herkesi etkiliyor. Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekarlık, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde var. Önce sen, kendi içindeki bu olumsuzlukları temizlemeye bak. Bunu temizlemeden sağa sola çamur atma.”





AMİRDEN İZİN ALMADAN KONUŞAMIYOR

“Meselenin bu yönünü kimse görmezden gelemez. İta amirlerinden izin almadan konuşamayan bir CHP yönetimi var. Böyle siyaset olur mu? AK Parti’nin içinde böyle bir şey yok. Söz isteyen bütün arkadaşlarımıza biz mikrofonlarımızı açık tutarız. Asla onların mikrofonlarını kapatmayız. CHP yöneticilerinin kurdukları her cümle ya kulaklarına fısıldanıyor ya da ellerine tutuşturuluyor. Böyle bir yapı var. Bu yol, yol değil. Onun için de biz ara karardan sonra yargının vereceği kararı, bu mutlak butlan mı olur, başka türlü bir karar mı çıkar, hepsini yargının vereceği karardan sonra göreceğiz.”





100 yıllık parti hırsız çetesinin fedaisi oldu

CHP yönetimine yakın isimlerin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Alevilik” üzerinden hedef almasına dair bir soruya Erdoğan, “Bütün bu söylemler, yıllarca Alevi yurttaşlarımızı oy deposu gibi görenlerin onlara yönelik çarpık ve hastalıklı bakışlarının adeta dışa vurumudur. İnanıyorum ki hukuk gereğini yapacak, bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır” yanıtını verdi.

CHP’li başkanların AK Parti’ye geçmesiyle ilgili de Erdoğan, şunları söyledi: “CHP’ye gidenler, iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama daha sonra gördüler ki partide rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Bütün bunlar olunca, ‘Biz yanlış adrese gelmişiz’ dediler ve kopma kararı aldılar. AK Parti’nin içinde yıllarca böyle bir durum yaşanmadı, yaşanmıyor. Bu gerçeği gören CHP yöneticileri, bu kaçışı durdurmak için ‘Baskı yapılıyor, tehdit ediliyorlar’ gibi iftiralarda bulunmaya başladılar. Değerli arkadaşlar, 100 yıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir bu. Şu anda tablo budur.”





TEMİZ SİYASETLE BULUŞUYORLAR

“Siyasi hayatım boyunca böyle şeylerle hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım. CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz, bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti’yi tercih ediyor. Dolayısıyla muhalefetten gelen isimler için AK Parti’ye katılmak, parti değişikliğinin ötesinde temiz siyaset ile, kendini millete hizmet adamış kadrolarla buluşmak demek.”





FETÖ artıkları CHP’yi aparat olarak görüyor

Son dönemde FETÖ firarilerinin de aralarında olduğu bazı grupların sokak çağrılarına dair Erdoğan, şunları söyledi: “Bu sokak çağrısını yapanlar kimler? Bu sorunun cevabını öncelikle bir vermemiz lazım. Bu millete ihanetleri tescillenmiş tipler. Bunların sözüne itibar edip sokağa çıkan, kitleleri bunların yönlendirmeleri ve ağa babalarının talimatları ile sokağa dökmeye çalışanlar, açık söylüyorum, bu ihanet odaklarına bana göre ortak olurlar. Böyle bir yanlışın içerisine benim vatandaşlarımın asla düşmemesi lazım. Bu FETÖ artıkları, anlaşılan siyasi çıkmaz içinde olan muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Onun için de onların saflarında yer alıyorlar. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz.”





Dar gelirliye konut projesi

Sosyal konut projelerine dair bir soru üzerine Erdoğan, “Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız” dedi.





Milli sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti. Erdoğan, "Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.





Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz

Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla ve hedefe odaklanmış bir şekilde devam ettiğini ifade eden Erdoğan, sahadaki durumla ilgili şunları söyledi: “Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye hedefimizin yalnızca güvenlik değil, demokratik meşruiyet temelinde yürütüldüğünün de en net göstergesidir. Ayrık otları temizlenmediği takdirde mahsulü zayıflatır ve verimi düşürür. İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz o zararlı otları kökünden kurutacak, sürecin menzile varmasıyla ülkemiz daha da güçlenecektir. Bu nedenle sahada her adımı yakından takip ediyoruz. Milletimizin desteği ve hayır duası en büyük güvencemizdir. O büyük destek sayesinde ülkemize karşı kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız.”





Sonunda bölgemiz kazanacak

Suriye’deki son durumla ilgili olarak Erdoğan, “Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon arayışları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım. Zaman zaman Suriye yeniden tek yürek ve tek yumruk olmasın diye kışkırtmalar yaşanıyor. Biz kesinlikle Suriye’yi yalnız bırakamayız. Suriye’de artık eski zamanlar geride kaldı. Şimdi Suriye’de yeni bir dönem başladı. Ancak biliyorsunuz güneyden İsrail, Suriye’yi sıkıştırıyor, yıpratmaya çalışıyor. Oradan ‘Böl, parçala, yönet mantığıyla’ bir şeyler koparmanın gayreti içerisindeler. Tüm bunlara rağmen Suriye’de herkesi kucaklamayı önemseyen bir yönetim şu anda iş başında. Bu, Suriye’de dengeleri değiştirmiştir ve bunu şu anda hazmedemeyenler var. Provokasyonlara kapılmadan, yanlış yollara sapmadan, Müslüman kanından beslenenlerin oyunlarına gelmeden, ilerlememiz şart.

Biz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Suriyelilerin yanındayız. Sonunda kazanan inşallah inanıyorum ki

Suriye olacaktır, bütün bölgemiz olacaktır” dedi.





Hafter’in anlaşmayı onaylaması kazanım olur

“Türkiye’nin son aylarda Libya’nın doğusunu kontrol eden Hafter yönetimiyle ilişkilerinde olumlu yönde belirgin bir ilerleme olduğuna” dair hatırlatma üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Hafter’in oğlunun istihbaratımızla teması olduğu gibi zaman zaman Dışişleri ile de diyaloğu var. Yani bizden kopuk bir durumları zaten yok. Biz Libya’da Doğu ile Batı arasında yapıcı bir diyalog tesis edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sürecin başından itibaren meşru Trablus hükümetine desteğimizi verdik. Ancak son dönemde izlenen politikalar sadece Trablus’a değil, Libya’nın doğusuna da diplomatik kanallar açılması yönünde gelişti. Bu, çok boyutlu diplomasi çabalarımız, Türkiye’nin bölgesel vizyonunun, barışa ulaşmadaki amacının bir yansımasıdır. Biz de Libya halkının yanında olmaya, diyalog zeminini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bingazi yönetiminin de (Hafter) Türkiye ile Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması uluslararası hukuk açısından büyük bir kazanım olacaktır.”





LİBYA’DA UZLAŞMAYI SAĞLADIK

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın son dönemde gerçekleştirdiği Libya ziyaretleri sonuç verdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus’ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Rada silahlı grubu arasında aylardır devam eden anlaşmazlık Türkiye’nin arabuluculuğunda uzlaşıyla sonuçlandı. Taraflar arasındaki diyalog, Kalın’ın 4 Haziran’da Trablus’a gerçekleştirdiği ziyaret ile yoğunlaştı. Türk yetkililerin öncülüğünde eylül ayına kadar devam eden diyalog sürecinde 13 Eylül itibarıyla netice alındı.



