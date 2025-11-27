Dışişleri Komisyonu'ndan İtalya çıkarması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve beraberindeki Komisyon üyeleri iki günlük resmi temasları kapsamında NATO Pa İtalya delegasyonu Başkanı Lorenzo Casa, İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Giulio Tremonti ve komisyonu üyeleri, Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella, Parlamentolararası Birlik (PAB) İtalyan Grubu Başkanı Senatör Pier Ferdinando Casini, Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Stefania Gabriella Anastasia Craxi ve Komisyon üyeleri ile görüştü.









Oktay ve beraberindeki heyet, İtalyan mevkidaşları ve muhataplarıyla "Türkiye-İtalya ilişkilerinden Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ve NATO bağlamındaki ilişkilere, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs meselesi, Suriye, Libya, Gazze, Balkanlara” kadar bölgesel ve küresel birçok önemli konuyu masaya yatırdılar. "Son dönemde Türkiye-İtalya ilişkileri çok ciddi şekilde gelişmekte" diyen Oktay, bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni arasındaki iyi diyaloğun da rol oynadığını belirtti. Oktay, liderler sayesinde ilişkilerin başka boyuta geçtiğini dile getirerek "Bölgede gelişen olaylar da buna özellikle transatlantik boyutunda, Rusya-Ukrayna boyutunda, Akdeniz'de, Orta Doğu'da gelişen konular da aslında Türkiye-İtalya'yı birbirine daha da yaklaştırmış durumda" diye konuştu.





Oktay, kendilerinin de hükümetler nezdinde, devlet başkanları nezdinde devam eden ilişkileri parlamento boyutunda güçlendirme niyetinde olduklarını ve bu kapsamda Roma'ya geldiklerini kaydetti. Buradaki görüşmelerin doğrudan ve samimi görüşmeler olduğunu anlatan Oktay, bir grubun Türkiye-İtalya ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu ve Türkiye’nin AB güvenlik mimarisi de dahil, üyeliğe kadar destek vereceklerini belirttiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.









Büyükelçilikte Türkiye-İtalya ilişkileri değerlendirildi





İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun davetlisi TBMM Dışişleri Komisyonu olarak gerçekleştirilen resmî temaslar kapsamında ilk olarak Roma'da bulunan Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen ile bir araya gelindi. Büyükelçilikte gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.





Cesa ile görüşme





İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun daveti çerçevesinde TBMM Dışişleri Komisyonu olarak gerçekleştirilen resmî ziyaretler kapsamında NATO Parlamenterler Asamblesi İtalya Delegasyonu Başkanı Lorenzo Cesa ile samimi ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede NATO müttefikleri olarak dayanışma ve iş birliği içerisinde gelişmeye devam eden ilişkiler değerlendirildi. İkili ilişkilerde yakalanan bu ivmeden, başta AB ve NATO olmak üzere çok taraflı platformlarda ülkeler ve ortak coğrafya lehine yararlanabilme imkanları üzerinde duruldu.









İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu ile bir araya gelindi





TBMM Dışişleri Komisyonu olarak İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Giulio Tremonti ve beraberindeki Dışişleri Komisyonu heyeti ile bir araya gelindi. Görüşmede ikili ilişkilerin siyasi, ticari, ekonomik, kültürel boyutlarını karşılıklı değerlendirilmesi fırsatı bulundu. Bu çerçevede "savunma sanayi, dijital / çığır açan teknolojiler ve enerji" alanları ele alındı. TBMM Dışişleri Komisyonu olarak, gerek ekonomik ve ticari, gerekse toplumsal bağların güçlendirilmesi açısından önem arz eden "vize işlemlerinin kolaylaştırılması" hususu dile getirildi. Oktay, vize konusundaki sıkıntıların hem iş dünyası hem turizm hem de eğitim-kültür alanlarında çözülmesi gerektiğini aktardı.





Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin NATO faaliyetleri ve trans atlantik bölgesinin savunulmasına katkıları, yeniden tasarlanan Avrupa güvenlik mimarisi, Akdeniz ve Balkanlardaki sınamalar ve iş birliği imkanları, Libya, Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ele alındı.





Türkiye ve İtalya arasındaki yakın çalışma ilişkisinden her alanda ülkeler ve bölge yararına nasıl istifade edilebileceği değerlendirildi. Son olarak Parlamentoların dışişleri komisyonları arasındaki açık diyaloğun sürekli ve yapısal hale getirilmesi için yapılabilecekler istişare edildi.





Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu ile samimi ve yapıcı görüşme





Dışişleri Komisyonları arasında gerçekleştirilen toplantılara sonradan katılan Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella ve dostluk grubu üyeleriyle samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi.





Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin parlamenter diplomasi kanalıyla daha da güçlendirilmesi ve dostluk gruplarının iş birliğini artıracak somut adımlar atması hususlarında fikir birliğine varıldı.





Stratejik ortaklığın temelinde yer alan siyasi, ekonomik ve kültürel bağların daha da ileri taşınmasına yönelik görüşler paylaşıldı.





Türkiye’nin AB üyeliği süreci, ortak menfaat alanları, Türkiye’nin uluslararası alanda barışı sağlama çabalarına ve savaşın yıkımına uğrayan bölgelerin yeniden inşasına katkıları ile Akdeniz bölgesindeki ticaret ağlarının korunması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.





İtalya Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu ile bir araya gelindi





TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve beraberindeki Komisyon üyeleri İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun daveti çerçevesinde bulundukları Roma’da son olarak İtalya Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Stefania Gabriella Anastasia Craxi ve Komisyon üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdiler.





Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik boyutunun yanı sıra özellikle savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine istişarelerde bulunuldu.











