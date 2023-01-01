Dışişleri mahrem yapılanmasına baskın

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FETÖ firarilerinin saklandığı hücre evleri ve örgütün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yeni operasyon. Örgüt mensuplarının gizlendiği adresleri 1 aydır takip eden Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 18 FETÖ’cüden 16’sı yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında sözde Kayseri il ablası ve kadın alanı sorumlusu S.C., adliye yapılanmasından sorumlu F.Ö., askeri mahrem yapılanmada yönetici E.I., Çankırı doktor ünitesi sorumlusu B.A. da yer aldı. Gözaltındaki şüphelilerden birinin ihraç emniyet amiri, 2’sinin ihraç subay ve astsubay, diğerlerinin ise sivil yapılanmada sorumlu örgüt finansörleri oldukları belirtildi.
FETÖ’ye yönelik ikinci darbe de Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına vuruldu. Ankara merkezli 8 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheliden 9’u yakalandı. Şüphelilerin, ankesörlü hatlardan aranma kaydı bulunduğu ve ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi. Örgütün çaldığı sınav sorularını dağıttığı bu şüphelilerin, sınavda başarılı olanları sözlü mülakata hazırladıkları tespit edildi.