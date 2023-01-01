Dışişleri mahrem yapılanmasına baskın

Bülent Keneş’i Türkiye’ye vermeyen İsveç 4 FETÖ’cünün daha iadesini reddetti. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre bu FETÖ’cüler Harun Tokak, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan ve Yılmaz Aytan. 10 milyon ödülle aranan Tokak, FETÖ’nün “başyüceler” denilen en üst yönetiminde. Çetiner, FETÖ’nün yasadışı dinleme ekibinin beyniydi. Aytan da örgütün Afganistan sorumlusuydu.