Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail’de tutulan 14 Türk vatandaşı yarın Ürdün üzerinden gelebilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumud'da alıkonulan ve hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan 14 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak X hesabından açıklamada bulundu.

"Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz"

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist geçen cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyordu.