Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail’de tutulan 14 Türk vatandaşı yarın Ürdün üzerinden gelebilir

09:316/10/2025, Pazartesi
DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'de alıkonulan Sumud Filosu aktivistleri ile ilgili konuştu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan ve hâlâ İsrail'de bulunan 14 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Sumud Filosu'nda alıkonulan 36 Türk vatandaşı, 4 Ekim'de gerçekleştirilen özel bir uçak seferiyle İstanbul'a getirilmişti.
Keçeli, kalan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Sumud'da alıkonulan ve hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan 14 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak X hesabından açıklamada bulundu.
4 Ekim'de 36 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Keçeli,
"Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.

06 Ekim, Pazartesi

36’sı Türk vatandaşı toplam 137 aktivist Türkiye'ye getirildi

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist geçen cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyordu.


