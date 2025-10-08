Dışişleri'nden Özgürlük Filosu’na saldıran İsrail'e tepki: Soykırımcı hükümetin yaptığı bir korsanlıktır

Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.

'Türk vatandaşların serbest bırakılması için gerekli girişimler başlatıldı'

Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir. İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir"


