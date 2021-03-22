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ANKARA

​Diyalog kanalları açılıyor: Zirveden ne çıkacak?

Diyalog kanalları açılıyor: Zirveden ne çıkacak?

AB Liderler Zirvesi’nden olumlu somut adımlar bekleniyor. Askıda olan Türkiye-AB diyalog toplantılarına yeniden dönülmesi, göç mutabakatı ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları Türkiye’nin beklentileri arasında.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
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Türkiye, 25-26 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’nden olumlu kararlar çıkmasını bekliyor. Zirvede sunulacak Türkiye konulu raporda, son dönemde ilişkilerde tesis edilen olumlu seyrin yansımalarının görülmesi ve pozitif gündeme dönüşe ilişkin somut adımların atılması bekleniyor. Somut adımların başında; tek taraflı olarak Temmuz 2019’dan bu yana askıda olan Türkiye-AB diyalog toplantılarına yeniden dönülmesi geliyor. Türkiye’nin beklediği bir diğer karar ise 5 yılını geride bırakan 18 Mart göç mutabakatı ve gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda mutabakat hazırlıklarının başlatılması yönünde talimat verilmesi.

EN AZ İKİ KONUDA SOMUT ADIM

Zirvede bu konuların AB gündemine girmesi, ilişkilerin normalleşmesi için Ankara açısından çok önemli görülüyor. Zirveden olumlu mesajlar alınacağını ifade eden kaynaklar, bununla beraber ciddi somut adımlar konusunda ise haziran ayının beklenebileceğini değerlendiriyor. Söz konusu somut adımlar ise göç mutabakatı ile gümrük birliğinin imzalanması olacak. Yine göç mutabakatı kapsamında verilen sözlerin tutulması ve vize serbestisi kararının hayata geçirilmesi de bu süreçte beklentiler arasında. Edinilen bilgiye göre AB bu konularda adım atmadan önce nisan sonunda yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıların sonuçlarını görmek istiyor.

AB tehdit dilinden vazgeçmeli

Ankara’nın acil çözüm beklediği bir diğer konu ise ilişkilerdeki güven eksikliğinin giderilmesi. Öncelikli olarak tehdit dilinden vazgeçilmesi ve yaptırım konusunun tamamen gündemden düşürülmesi bekleniyor. Yine terör, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar karşısında işbirliği halinde hareket edilmesi de beklentiler arasında. Türkiye’nin AB üyelik perspektifinde ilerleme kararlılığında olduğuna işaret edilirken, İnsan Hakları Eylem Planı’nın kısa sürede uygulamaya konulması, olumsuz algının kırılması açısından kritik önemde.

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