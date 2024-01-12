Regaip kandili bugün eda edilecek. Mübarek üç ayların ilk günü olan Recep ayı yarın başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün önce 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek. Bu mübarek gecenin gündüzünce sevdiklerinin kandilini kutlamak, duasını almak isteyen kişiler kandil mesajları gönderiyorlar. 2024 Regaip kandili mesajlarını resimli ve resimsiz olarak sizler için derledik. İşte 2024 Regaip kandili ile ilgili hadisli, dualı, anlamlı, en güzel resimli mesajları haberimizde.