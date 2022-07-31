Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cemevlerine saldırıyı kınadı

Spor

Galatasaray'dan Edinson Cavani hamlesi

Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna katan ve Ali Akman ile de kiralık olarak anlaşma sağlayan Galatasaray, bir golcü oyuncu için daha harekete geçti. Avrupa basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılı takımın Edinson Cavani için nabız yokladığı iddia edildi.