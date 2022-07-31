Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cemevlerine saldırıyı kınadı
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cemevlerine saldırıyı kınadı

Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı.

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Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cemevlerine saldırıyı kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;
'Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah' ifadelerine yer verildi.

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