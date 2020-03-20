Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan cuma namazı çağrısı
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle toplu alanlardan uzak durulması gerektiğini yineledi. Twitter hesabından açıklama yapan erbaş, "Bugün cuma vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım. Bizleri her türlü belâ, musibet ve tedavisi olmayan hastalıklardan koruması için Rabbimize DUA ve niyaz edelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığınca dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugünkü ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırılmıştı. İl müftülüklerine gönderilen yazıda cuma namazı için sela okunmayacağı belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Evlerinizde kalın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın nedeniyle kalabalık alanlardan uzak durulması gerektiğini yineleyerek cemaate çağrıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Erbaş, "Aziz kardeşlerim! Bugün CUMA vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım. Bizleri her türlü belâ, musibet ve tedavisi olmayan hastalıklardan koruması için Rabbimize DUA ve niyaz edelim. Cumanız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilecek
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilecek

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