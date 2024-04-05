Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın ve onun feyzinden, bereketinden istifade edecek olmanın sevinç ve huzurunun yaşandığını belirterek, kıymetli geceye ulaştıran Allah'a şükretti.
Bu gecenin her bir anının birçok hayırla dolu olduğuna işaret eden Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e bu müstesna zaman diliminde indirilmeye başlandığını anımsattı.
Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, Allah'tan bu gece yapılan dua ile yakarışların, Müslümanların vahdetine ve insanlığın selametine vesile olmasını diledi.