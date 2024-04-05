Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız

"Kur'an'ın nüzulüyle bereketlenen Kadir Gecesi, yüce kitabımızla irtibatımızı pekiştirmek için değerli bir fırsattır. Dolayısıyla bu gece kapsamlı bir tefekkürle, bütün benliğimizle Kur'an'a yönelmeliyiz. Kur'an'ın emir ve yasakları karşısındaki hassasiyetimizi, uyarı ve ikazlarına karşı duyarlılığımızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Kur'an'ın getirdiği ve öğrettiği ilkeleri, adaleti, ihsanı, merhameti, ahde vefayı ve hayatı anlamlı kılan bütün değerleri hayatımızda ne kadar temsil edebildiğimizin muhasebesini yapmalıyız. Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız."