Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Romanlara “Diyanet’e gelin” çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Roman sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen 2. Roman Çalıştayı’nda konuştu.

Diyanet’in İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırma bilinciyle Kur’an ve sünneti esas alarak hizmetlerini en güzel şekilde yerine getirmeyi amaçladığını söyleyen Erbaş, “Vatandaşlarımıza din hizmeti götürürken coğrafyamızın ortak kaderini paylaşan insanımızın her bir ferdini aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin çocukları olarak görüyor ve bu doğrultuda hizmetlerimizi yürütmeye çaba gösteriyoruz. Diyanet olarak bütün vatandaşlarımıza çimento olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ali Erbaş

İMAMLARA GÖREV DÜŞÜYOR

Erbaş, “Ülkemizde milyonlarca Roman kardeşimiz var. Çok güzel insanlar. İstanbul’da onlarla 13 sene yaşadım, onlarla komşuluk yaptım. Görev yaptığım camide Kur’an okunduğu zaman kendisini tutamayan, ağlayan kardeşlerimiz hep onlardandı. Biz onları çok sevdik. Biz ayrımcılığı reddettiğimiz için bugün buradayız.” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:49 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz istiyoruz ki Başkanlığımızın iyiliği götürmediği hiçbir insanımız kalmasın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 25 Nisan 2019'da Roman mahallerinde camilerin ve hizmetlerin artırılması amaçlanarak birincisi gerçekleştirilen, ikincisi ise bugün düzenlenen 2. Roman Çalıştayı'na katıldı.

Erbaş, 2. Roman Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 'Biz istiyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın elinin dokunmadığı, hayra çağırmadığı, iyiliği götürmediği, kötülükten men etmediği hiçbir insanımız kalmasın' dedi. BiP'te paylaş

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ROMAN GENÇLERE YÖNELMELİYİZ

Diyanette daha fazla Roman görmek istediklerini belirten Erbaş, Romanların yoğun yaşadığı mahalle ve köylerdeki imamların faaliyetlerinin nasıl olması ve daha nitelikli hizmetlerin nasıl yapılması gerektiğini konuşacaklarını bildirdi. Erbaş, “Duygu dolu gönül insanı’ olarak değerlendirdiğimiz kardeşlerimiz musiki noktasında çok özellikliler. Onların içinden daha fazla Kur’an okuyan genç nasıl yetiştiririz, o güzel seslerini Kur’an okumaya nasıl katkı sağlayabilir; bunları konuşalım.” dedi.

DAHA FAZLA CAMİ AÇMAK GEREKİYOR

Romanların yaşadıkları bölgelere daha fazla Kur’an kursu ve camiler açmak gerektiğini aktaran Erbaş, Roman mahallelerinde Diyanet Gençlik çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.

Başkan Erbaş, 2. Roman Çalıştayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Çalıştaya Romanların yoğunlukla yaşadığı il ve ilçelerin müftüleri ile imamlarının yanı sıra Romanlar Konfederasyonu, Adana Romanlar Derneği, Bursa Merkez İlçeler

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Roman Dernekleri Federasyonu, Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği’nden temsilciler katıldı.