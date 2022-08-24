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ANKARA

Diyanet'ten Cumhuriyet'in 'İmamlar seçim için sahada' başlıklı haberine yalanlama: Hukuki girişim başlatılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan "İmamlar seçim için sahada" başlıklı haberdeki iddiaların yalan olduğunu belirtti. Diyanet, gazete hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Diyanetten Cumhuriyetin İmamlar seçim için sahada başlıklı haberine yalanlama: Hukuki girişim başlatılacak
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Başkanlıktan, bugün yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022'de Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde, başkanlık yöneticileri ile il müftülerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı.

"Toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden, seçim öncesi sahaya inilmesinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü, ayrıca başkanlık yayınlarının toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması konusunun değerlendirildiği kaydedildi.

Cumhuriyet'in söz konusu yalan haberi.
Cumhuriyet'in söz konusu yalan haberi.

HUKUKİ GİRİŞİM BAŞLATILACAK

Toplantıda, başkanlık ile il müftülükleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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