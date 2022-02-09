Gündem Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 891'inci gününde sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Yedi yıl önce 24 yaşında dağa götürülen kız kardeşi Rujbin için Hakkari'den gelen ağabey Remzi Çelik de evlat nöbetine dahil oldu.

Çelik, gazetecilere, kardeşinin Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Kardeşinden o günden bu yana hiç haber alamadığını ifade eden Çelik, "Kardeşim okuyup öğretmen olacaktı. Ülkeye faydalı bir evlat olacaktı. Babam üzüntüden kalp krizi geçirerek vefat etti. Kardeşimi almadan Hakkari'ye dönmem." dedi.

Çelik kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak "Onu bekliyoruz. O gelene kadar buradan ayrılmayacağız." diye konuştu.

Ailelere destek ziyaretleri sürüyor

Hakkari'den gelen Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu ile Van'dan gelen Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği temsilcileri ve üyeleri Diyarbakır annelerini ziyaret ederek desteklerini iletti.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, anne ve babalara destek olmak için geldiklerini söyledi.

Er, "Bölgemiz huzurla ve güvenle anılıyor artık. Bu huzur ve güveni sarsmaya çalışan odaklar var. HDP'nin de PKK'nın da kirli ellerini bu çocukların üzerinden çekmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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