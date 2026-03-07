Diyarbakır’da 10 araç zincirleme kazaya karıştı

Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40’ıncı kilometresinde kar yağışıyla birlikte 10 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi.
#Diyarbakır
#araç
#zincirleme kaza