Diyarbakır'da 10 araç zincirleme kazaya karıştı

Diyarbakır’da 10 araç zincirleme kazaya karıştı

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
IHA
Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi.
Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kaza sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40’ıncı kilometresinde kar yağışıyla birlikte 10 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi.


