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Diyarbakır'da 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Diyarbakır'da 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

09:4211/05/2025, Pazar
IHA
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Ekipler, yaşlı adamın evine camı kırarak girdi.
Ekipler, yaşlı adamın evine camı kırarak girdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 gündür haber alınamayan şahıs, evde ölü bulundu.

Diyarbakır Ergani Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdurrahim Gezer'den (80) 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi. Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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