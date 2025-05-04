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İki haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

İki haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

22:374/05/2025, Pazar
IHA
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Akrabalarının ihbarı üzerine evine giden ekipler, kayıp vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı.
Akrabalarının ihbarı üzerine evine giden ekipler, kayıp vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı.

Nevşehir'de yalnız yaşayan ve kendisinden iki haftadır haber alınamayan vatandaş, ihbar üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü halde bulundu.

Nevşehir'de kendisinden yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Salim Başbuğ sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki S.Y.'den yakınları yaklaşık 2 haftadır haber alamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri evin kapısını çalmasına rağmen evden ses gelmeyince itfaiyeye haber verildi. Nevşehir Belediyesine ait İtfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında evde yalnız yaşayan S.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinden sonra şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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