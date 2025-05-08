Mersin'de yaşlı adam parkta ölü bulundu

Mersin'in Anıt Mahallesi’nde bulunan Aznakay Parkı'nda, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.

Merkez olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.