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Mersin'de yaşlı adam parkta ölü bulundu

Mersin'de yaşlı adam parkta ölü bulundu

08:228/05/2025, Perşembe
IHA
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Vatandaşlar tarafından bulunan Kaya'nın cenazesi morga gönderildi.
Vatandaşlar tarafından bulunan Kaya'nın cenazesi morga gönderildi.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir parkta bankta hareketsiz yattığı fark edilen 63 yaşındaki Aslan Kaya isimli vatandaşın öldüğü ortaya çıktı.

Mersin'in Anıt Mahallesi’nde bulunan Aznakay Parkı'nda, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.


Merkez olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ise şahsın 63 yaşındaki Aslan Kaya olduğunu tespit etti.


Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsiye Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.




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