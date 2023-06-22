Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında yaralı olarak kurtulan Ahmet Alyamaç, iki aile arasındaki husumetin 70 yıldır devam ettiği söyledi. Alyamaç, “Ateş salınan arazi ile tartışmalara konu olan arazi değil. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Her yere bu meselenin böyle olacağını söylemiştik. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım” dedi.