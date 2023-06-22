Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

Diyarbakır/Bismil
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının, ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Dokuz kişi gözaltında
Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 9 kişi daha gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bir şüpheli ile kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Daha önce gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanmış, 4’ü de serbest bırakılmıştı.
Hasat barış heyeti gözetiminde başladı
Silahlı kavga sonrası husumetli ailelerin 10 bin dönümlük arazide yetiştirdiği arpa ve buğdayın hasat edilmesi için "barış heyeti" devreye girdi. Husumete neden olan 200 dönüm araziden elde edilecek ürünün geliri hayır kurumlarına bağışlanacak, geriye kalan ürün ise ailelere teslim edilecek.