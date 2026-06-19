Diyarbakır’da bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı

Apartman sakinleri ve mahalle muhtarının şikayeti üzerine Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak’ta bulunan Zümrüt Apartmanı’ndaki bir evde incelemelerde bulunuldu. Yenişehir Belediyesi Temizlik İşler ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dairede incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerde, uzun süredir kullanılmadığı belirlenen evden yayılan kötü kokuların çevre ve halk sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi. Bunun üzerine evde bulunan ve çöp niteliği taşıyan malzemelerin tahliye edilmesine karar verildi.