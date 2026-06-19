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Diyarbakır’da bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı

Diyarbakır’da bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı

16:4519/06/2026, Cuma
IHA
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde apartman sakinleri ve mahalle muhtarının şikâyeti üzerine dairede inceleme yapan belediye ekipleri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden kötü kokunun kaynağını tespit etti. Uzun süredir kullanılmadığı belirlenen evden 3 kamyon çöp çıkartıldı.

Apartman sakinleri ve mahalle muhtarının şikayeti üzerine Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak’ta bulunan Zümrüt Apartmanı’ndaki bir evde incelemelerde bulunuldu. Yenişehir Belediyesi Temizlik İşler ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dairede incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerde, uzun süredir kullanılmadığı belirlenen evden yayılan kötü kokuların çevre ve halk sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi. Bunun üzerine evde bulunan ve çöp niteliği taşıyan malzemelerin tahliye edilmesine karar verildi.

Temizlik ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evden yaklaşık 3 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Çalışmanın ardından ev ve çevresinde gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılarak muhtemel sağlık risklerinin önüne geçildi.




#Diyarbakır
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#çöp ev
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