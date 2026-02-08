Yeni Şafak
Diyarbakır’da otomobil takla attı: Bir kişi yaralandı

Diyarbakır’da otomobil takla attı: Bir kişi yaralandı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi 450 Evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


