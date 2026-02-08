Diyarbakır’da otomobil takla attı: Bir kişi yaralandı

Olay, Yenişehir ilçesi 450 Evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.