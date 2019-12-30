Gündem Doğa Kolejini İTÜ aldı Şimdi kaybedilen zamanı telafi etme vakti
EĞİTİM

Doğa Koleji'ni İTÜ aldı: Şimdi kaybedilen zamanı telafi etme vakti

Doğa Koleji'ni İTÜ aldı: Şimdi kaybedilen zamanı telafi etme vakti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularındaki görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir" denildi.

Haber Merkezi AA
Doğa Koleji artık İTÜ Vakfı'nın.
Doğa Koleji artık İTÜ Vakfı'nın.

İTÜ açıklamasında, Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan üniversitenin, Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır." denildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji’ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır.Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

  • Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız. Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir."

Açıklamada, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapının en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı duyrulurken, "Doğa Koleji’nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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