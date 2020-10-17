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ANKARA

​Doğalgazı Fatih ve Kanuni çıkaracak

Fatih ve Kanuni çıkaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sondaj çalışmalarını yürüten Fatih gemisini ziyaret ederek, yeni doğal gaz rezervini açıklayacak. Fatih ile birlikte bu rezervi çıkaracak olan Kanuni sondaj gemisi de Karadeniz’e ilerliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edeceğini belirterek, “Yeni müjdeler geliyor” açıklaması yapması gözleri bir kez daha Karadeniz’e çevildi. 21 Ağustos’ta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi, bugün yukarı yönlü revize edilecek. Erdoğan’ın, gazın çıkarılması ve karaya ulaştırılmasına dair de detaylar vermesi bekleniyor. Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek. Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin 2021 sonuna kadar Tuna-1 sahasında 10 kuyu açmak suretiyle sondaj çalışmalarını hızlandırmaları planlanıyor.

Türkiye büyük müjdeye kilitlendi
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Türkiye büyük müjdeye kilitlendi

İLK DURAĞI HAYDARPAŞA LİMANI

Türkiye’nin üçüncü sondaj platformu Kanuni, bir süredir devam eden bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması ardından geçtiğimiz hafta sonu Taşucu Limanı’ndan hareket etti. Burada bulunan Yavuz sondaj gemisini selamlayarak yola çıkan Kanuni, dün itibariyle Çeşme açıklarından Çanakkale Boğazı istikametine ilerleyişini sürdürdü. Saatte 9 knot hızla ilerleyen Kanuni’nin ilk durağı Haydarpaşa Limanı olacak.

KULE KESİLECEK BOĞAZ’I GEÇECEK

Haydarpaşa’da Boğaz geçişi için hazırlanacak olan gemi, köprülerden geçebilmesi için kule kesimi işlemine tabi tutulacak. 227 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Kanuni’nin kulesi kesildikten sonra Boğaz’dan Karadeniz’e geçecek ve burada da Karadeniz Ereğlisi veya Trabzon Limanı’na giderek kulesi yeniden takılacak. Tüm bu süreçlerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
OYNAT 01:05
'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız'


YENİ YILDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini vereceği yeni rezervlerin çıkarılmasında Fatih sondaj gemisiyle birlikte görev yapacak olan Kanuni’nin Karadeniz görevine başlama tarihi olarak yıl sonu/2021 yılı başı öne çıkıyor. Tuna-1 bloğundaki faaliyetleri, Kanuni sondaj gemisinin, ilk sondaj görevi olacak. Rezerv keşfinin ardından halka kısa sürede yerli doğal gaz ulaştırılabilmesi için Karadeniz’deki çalışmalara ağırlık verilirken, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz keşifleri ve sondaj görevlerinde de Kanuni aktif görev üstlenecek.

2020 BAŞINDA SATIN ALINDI

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildi. Gemi, mart ayında Mersin’e ulaştı ve bakım, gemi üzerinde güncelleme ve geliştirme süreci başlatıldı. 11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen gemi, derin deniz sondaj kabiliyetiyle satın alındığı ilk günden itibaren Karadeniz görevi için hazırlanıyordu.

Kazdık, bulduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü ‘müjdeler olsun’ etiketi ile paylaştı. Dönmez, Twitter hesabından, “Önce söktük, sonra Boğaz’ı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk” açıklamasını yaptı. Dönmez’in paylaştığı görüntüde ise Fatih sondaj gemisinin, Erdoğan tarafından Karadeniz’e uğurlanması yer aldı.

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