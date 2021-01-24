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​Doğu Akdeniz’de diyalog molası

Doğu Akdeniz’de diyalog molası

Yunanistan ile yarın yeniden başlaması beklenen istikşafi görüşmeler öncesi Doğu Akdeniz’deki araştırma ve sondaj faaliyetlerine “diyalog” molası verildi. Türkiye’nin tartışmalı sahalarda araştırma ve sondaj faaliyeti bulunmuyor. Oruç Reis gemisi, Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma yürütürken, Barbaros Hayrettin Paşa ve Yavuz sondaj gemileri ise Taşucu Limanı’nda.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma ve sondaj gemileriyle yürütülen faaliyetlere “diyalog molası” verildi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yürüten MTA Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri ile Yavuz sondaj gemisi tartışmalı bölgelerdeki faaliyetlerine ara verdi.

TARTIŞMALI BÖLGENİN DIŞINDA

Yunanistan ile gerilimin temeline oturtulan, Oruç Reis, krize konu Demre sahasındaki sismik araştırma faaliyetlerini tamamlaması ardından Antalya Körfezi’nde Serik bölgesinde 15 Haziran’a kadar araştırma yapacak. Oruç Reis’in yeni görev yerinin tartışmalı sahalar dışında tutulması, AB nezdinde Türkiye’nin gerilimin dindirilmesi kapsamında attığı bir adım olarak kaydedilmişti.

Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa da 14 Ocak’ta Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde uzunca bir süredir devam eden çalışmalarına ara vererek Mersin Taşucu Limanı’na döndü. Yavuz sondaj gemisi ise uzun süredir Taşucu Limanı’nda.

İSTİKŞAFİ VE DOĞU AKDENİZ KONFERANSI

Araştırma ve sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz’de tartışmalı sahalardaki faaliyetlerine diyalog molası verilirken, Türkiye AB ile somut adımlara dayalı yeni sayfa, Doğu Akdeniz’de hakça ve adil paylaşımın görüşüleceği Doğu Akdeniz Konferansının toplanması, yarın 5 yıl aradan sonra yeniden başlaması planlanan Yunanistan ile istikşafi görüşmeler ve Kıbrıs sorunuyla ilgili New York’ta 5’li zirve düzenlenmesine yönelik çabalara odaklandı.

GERİLİMİN TARAFI DEĞİLİZ

Türkiye, bu süreçte, Doğu Akdeniz paylaşımında muhataplarının aksine gerilimi tırmandıran taraf olmama kararlılığını sismik araştırma ve sondaj gemilerinin faaliyetleri üzerinden de desteklemiş oldu. Daha önce de müzakerelere fırsat tanımak üzere Oruç Reis’in Demre sahasındaki faaliyetlerine ara verilmiş, çözümsüzlük üzerine gemi yeniden görev bölgesine döndürülmüştü.

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