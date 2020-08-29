Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Ege'de sınırlarını 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de yayınlanan bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarda Yunanistan'a "12 mil" uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bu bir savaş nedenidir

"Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir. Bu bir savaş nedenidir.

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Yunanistan geçmişten günümüze anlaşmaları ihlal etmiştir. Şartlar değişti diye bir bahane olamaz. O zaman şartlar değişti diye bir adım atarsam AB'ye gidip 'Türkiye bize güç gösterisi yaptı' diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Kıbrıs'taki garantörlüğümüzü değiştirmez. Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz.

Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz. Doğu Akdeniz'de nasıl gereken adımları attıysak, bize karşı hamleler olduğu sürece gereken adımları tekrardan atmaya hazır olduğumuz bilinmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir.

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Bizim soydaşlarımızı yalnız bırakmamız söz konusu değil

Biz ne zaman bir adım atsak Yunanistanaksine bir hamle yapıyor. Biz yeni okullar açmaya devam ettikçe, örneğin Bozcaada'daki, Yunanistan Türk okullarını kapatıyor. Yunanistan insanlıktan ve insanların faydalarından söz ediyor ancak kendisinden olmayanlara neler yaptıkları ortada. Bu da Yunanistan'ın ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bilinmelidir ki soydaşlarımızı yalnız bırakmamız söz konusu değildir.

OYNAT 01:18 Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Avrupa Birliği Yunanistan’ı şımartmasın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in daveti üzerine İsviçre'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'Gerginlik arttı. Gerginliğin sorumlusu Türkiye değil Yunanistan'dır. Biz faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Yunanistan'ın Mısır'la anlaşması iyi niyetle bağdaşmaz. Oruç Reis gemimize taciz gibi adımlar karşılığını alır. AB'nin de Yunanistan'ı şımartmak yerine, koşulsuz destek vermek yerine aklıselim düşünmeye davet etmesi gerekiyor ” dedi. BiP'te paylaş

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