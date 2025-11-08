Doğu Akdeniz’deki hakkımızı koruyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.