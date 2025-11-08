Yeni Şafak
Doğu Akdeniz’deki hakkımızı koruyacağız

04:008/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Abdülhamid Dibeybe, Recep Tayyip Erdoğan.
Abdülhamid Dibeybe, Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. İki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirten Erdoğan, Libya’nın güvenlik ve istikrarını temin etmek için Türkiye’nin, üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#politika
#diplomasi
YASAL UYARI

