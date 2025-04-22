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Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

15:0922/04/2025, Salı
AA
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Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ve ilgililerin, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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