Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

15:5721/02/2026, Cumartesi
IHA
Doğu Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Yapılan uyarıda "Çığ riski nedeniyle can ve mal güvenliği açısından riskler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan vatandaşlarımızın ve dağlık alanlarda bulunanların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.


