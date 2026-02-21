Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Yapılan uyarıda "Çığ riski nedeniyle can ve mal güvenliği açısından riskler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan vatandaşlarımızın ve dağlık alanlarda bulunanların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.