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Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

14:4028/06/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Doğu Karadeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Trabzon
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