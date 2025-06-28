Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.