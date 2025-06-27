Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine hava tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin sıcak havanın etkisi altında olduğunu, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde olduğunu bildiren Tekin, sıcak hava dalgasının yarın da etkisini sürdüreceğini söyledi.





SICAK HAVA İLE HİSSEDİLEN NEM YARIN DA SÜRECEK

Sıcak hava ile hissedilen nemin de yarın devam edeceğini vurgulayan Tekin, "Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın kuvvetli olduğu alanlarda orman yangını riski söz konusu. Buradaki vatandaşlarımızın ve yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz." dedi.





Pazar günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini dikkati çeken Tekin, sıcaklıkların, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.





Tekin, "Yarın Trakya, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü itibarıyla ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek." diye konuştu.

Özellikle pazar günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını belirten Tekin, vatandaşları sel ve taşkın riskine karşı uyardı.

Yağışlı sistemin pazartesi günü yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini dile getiren Tekin, "Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Samsun çevrelerinde yağış görülecek. Salı günü ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz, az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak." ifadelerini kullandı.





Orman yangını uyarısı

Avrupa Yangından Korunma Dernekleri Konfederasyonu (CFPA-E) Türkiye Temsilcisi Asuman Erkul da havanın ısınmasıyla yaz aylarında orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli davranması gerektiğini belirtti. Yazın sıcak havalarda pek çok kişinin ormanlık alanlarda vakit geçirdiğini hatırlatan Erkul, basit ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Erkul, şöyle devam etti:





"Sigara izmaritlerini tamamen söndürmeden doğaya atmayın. Bunun için de basit bir kap kullanabilirsiniz. Hem izmaritin söndüğüne emin olursunuz hem de izmariti doğaya bırakmamış olursunuz. Unutmayın, bir izmarit bir ormanı yok eder. Sigara bitince mutlaka iyice söndürün, bir kutunun içinde soğuduğuna emin olun ve çöp kutusuna atın."





Doğaya atılan cam şişelerin güneş ışığını büyüteç gibi odaklayarak yangına neden olabileceğini ifade eden Erkul, aynalar ile kalın şeffaf plastiklerde aynı şekilde tehlike barındırdığını söyledi ve bu tür atıkların geri dönüşüm kutularına atılması gerektiğinin altını çizdi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarlı hava şartlarının bir araya geldiği günlerde ormanlık alanlara girmenin riskli olduğunu ifade eden Erkul, meteorolojik uyarıların ciddiye alınmasını istedi.

Araçlarla ormanlık alanlara giren vatandaşları da uyaran Erkul, şunları kaydetti:



