Gündem Doğu Karadenizde 2 köy daha karantinaya alındı Bağlantı yolu da tedbir amaçlı kapatıldı
ARTVİN

Doğu Karadeniz'de 2 köy daha karantinaya alındı: Bağlantı yolu da tedbir amaçlı kapatıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Köye giriş çıkışlar durduruldu.
Köye giriş çıkışlar durduruldu.

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

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Yetkililer vatandaşlara “Evde kalın ve sosyal mesafeye evde dahi dikkat edin' uyarıları yaparken Türkiye'de eğlence hayatının evlerde devam ettiği gözlemlendi. Büyükçekmece'de evde parti verip koronavirüs yayan bir grup insan partide bulunan bir instagram kullanıcısı tarafından canlı yayınlandı.

KORONAVİVÜS HASTASI İLE TEMASI BELİRLENDİ

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü, Kocaeli'den gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı.

  • Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın bu ilde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

Doğu Karadeniz'de daha önce de Rize'de merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köy karantinaya alınmıştı.

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