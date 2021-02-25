Doğu Türkistan'daki zulmü eleştiren Destici: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politika ile ilgili gözdağı veren Destici, "Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistanlı bir grup beni ziyaret etti. Öyle enteresan şeyler var ki. Bunu da anlamak mümkün değil. Çin, bir çocuğumuza izin veriyor Türkiye'ye gelsin diye. Çocuk Türkiye'ye gelip eğitim görüyor. Burada kalıyor. Sonra burada okudu diye oradaki anasını babasını kardeşini toplama kampına götürüyor. Ve akıbetleri belli değil. Üstelik bunların bir kısmı Türkiye vatandaşı olmuş insanlar" ifadelerini kullandı.

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"Kimseden korkumuz yok"

Kendilerinin bu konuda güçlü bir şekilde ses çıkardıklarını aktaran Destici, "TBMM'de de kamuoyu önünde de. Ben hatta çok ilerisini söylüyorum; bazıları diyor ki 'Çin'e savaş mı açacak?' Gerekirse açarsın! Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Diyalog var" diye konuştu.

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"Çin için de bunları yapabiliriz"

"Ermenistan - Azerbaycan örneğini veren Destici, "Biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda? Diyoruz ki; 'sen Azerbaycan ile ilişkilerini düzeltmeden, işgali sonlandırmadan ben sana sınırlarımı açmam.' Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin ile 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz, sadece 2 milyarını satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın yüzde 40'ı da Çin ile olan ticaretimizden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

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