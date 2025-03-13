Dokuz ayda belediyenin borcunu ikiye katlamışlar

Ziyaret sırasında belediyenin içerisinde bulunduğu durumla ilgili bilgi veren Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, DEM Parti dönemine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, tespit edilen ilk bilgilere göre, 9 ay 10 günde belediyenin borcunun ikiye katlandığının belirlendiğini söyledi. Sosyal faaliyet adı altında düzenlenen birçok etkinlikte çok uçuk rakamlarla harcamalar yapıldığının tespit edildiğini dile getiren Şener, "Müfettiş raporları tamamlandığında bu usulsüzlüklerin tamamını kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in, Mersin'in en büyük ve en önemli ilçesi olduğunu vurgulayan Şener, "Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve projelerimizi de buna göre yapıyoruz. Belediyeyi 2 ay önce devraldığımızda entübe haldeydi, şu an yoğun bakıma aldık, kısa sürede servise çıkaracağız inşallah. Halkımız müsterih olsun, Akdeniz'de hizmetler aksamadan artarak devam edecek. Birkaç ay içerisinde inşallah bu sıkıntılı dönemi geride bırakarak, Akdeniz halkına hak ettiği en iyi hizmeti vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.